Camera di commercio Riviere di Liguria ha aderito all’associazione PA Social per la nuova comunicazione

Liguria. La Camera di commercio Riviere di Liguria consolida la propria presenza nell’universo social e allarga i propri orizzonti con l’adesione all’associazione nazionale PA SOCIAL, la prima associazione italiana dedicata alla comunicazione e informazione digitale per la pubblica amministrazione.

Dopo la recente partecipazione all’evento web PASOCIAL DAY 2020, in cui ha promosso le proprie attività e progetti per accompagnare le imprese verso il digitale, ora l’Ente camerale entra a far parte dell’associazione PA SOCIAL per confrontarsi sempre più con i canali innovativi di comunicazione e per incentivare i propri interlocutori a utilizzare le nuove modalità di comunicazione.

“A partire dalla sua istituzione, la Camera di commercio ha avviato un percorso di sperimentazione sull’utilizzo dei social media per comunicare più direttamente con i propri utenti e stakeholder – spiega il segretario generale Stefano Senese – In questo modo imprese, consumatori, associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali e dei consumatori, enti e rappresentanti del mondo economico e istituzionale e i cittadini possono interagire con l’Ente camerale attraverso questi strumenti di comunicazione che hanno la funzione di informare in tempo reale su attività, provvedimenti, iniziative e progetti della Camera da cui possono scaturire interessanti opportunità di coinvolgimento e partecipazione per gli utenti».

La pagina Facebook è seguita da 5141 fan (erano 1229 nel 2016) e ha ottenuto 4300 mi piace (1224 nel 2016); il canale Twitter (4400 nel 2016), mentre il canale Instagram, attivato a giugno 2017, conta, ad oggi, 3090 follower. La Camera ha attivato anche un canale Youtube dove sono disponibili le registrazioni dei recenti webinar gratuiti per le imprese a cura del Punto Impresa Digitale.

E per organizzare al meglio la propria attività sul versante social, la Camera di commercio ha approvato la propria Social media policy che definisce le regole di comportamento per i cittadini/utenti circa l’interazione con le virtual community attivate dall’ente per favorire la diffusione delle informazioni, la partecipazione ed il confronto.

“I canali social media della Camera di Commercio – continua Senese – rappresentano una modalità di interazione con un’esclusiva finalità informativa e promozionale. In questo ambito, la Camera di Commercio invita gli utenti a una conversazione educata, pertinente e rispettosa. Sui canali social tutti possono intervenire per esprimere la propria libera opinione, sempre seguendo le buone regole dell’educazione e del rispetto altrui”.