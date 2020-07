Calciomercato, tutti i rumors in Valbormida, Millesimo vicino al colpaccio

Dopo l’ottimo quarto posto conquistato lo scorso anno, il Millesimo dimostra di voler puntare sempre più in alto. Oggi, infatti, si apre il calciomercato e a giorni si attende l’ufficialità del colpaccio Gentian Torra, esterno offensivo prima della Cairese e poi del Bragno che ha sempre militato in Eccellenza e Promozione. Il diesse Miraglia sembra aver aperto le trattative anche con un altro ex gialloblù, il classe ’98 Francesco Briano, portiere dell’Altarese che dovrebbe prendere il posto di Jacopo Santin.

A proposito di numeri uno, voci di corridoio parlano di due giocatori contattati dal Dego, si tratta di Simone Allario dell’Olimpia Carcarese, a cui è interessata anche la Vadese (ma non è da escludere la sua permanenza in biancorosso) e Gianluca Astengo del Mallare, che sembra essere in pole position. Astengo o Allario andrebbero a sostituire Stefano Pelle, che la prossima stagione si dice indosserà la maglia del “nuovo” Cengio.

Per la rinascita della squadra granata, mister Marian potrebbe contare anche su tre giocatori provenienti dal Plodio: i centrocampisti Badr Horma e Samir Bayi e il giovane attaccante Fabio Bastoni. Tre uscite, ma si vocifera un’importante new entry per i biancoblu: Daniele Lai. Il centrocampista dell’Altarese risulta, però, ancora indeciso, numerose le offerte da società di Seconda Categoria.