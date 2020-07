Celle Ligure. Molte squadre sono ormai state completate in vista della stagione 2020/2021, altre stanno mettendo a segno gli ultimi colpi per definire le rose giocatori con cui affronteranno il prossimo campionato.

In Promozione, il Celle Riviera, che dopo il rinnovamento societario ha cambiato molti giocatori, oggi ha ufficializzato due riconferme. Giocheranno ancora con la maglia giallorossa i gemelli Piombo, classe 2000. Alessio, centrocampista, e Andrea, attaccante, entrambi cellesi doc, sono al terzo anno nella società.

Foto 3 di 6











In Seconda Categoria, il Dego ha reso noti quattro nuovi acquisti. Mister Mirco Bagnasco potrà contare su Marco Carle, centrocampista leva 1993 ex Murialdo e Rocchettese; Pietro Bignoli, centrocampista leva 2000 la scorsa stagione al Pallare, in prestito dalla Cairese; Gabriele Bovio, terzino leva 1999 proveniente dal Plodio; Lorenzo Puglisi, esterno leva 2002 di Spigno che due stagioni fa giocava nel Bistagno.