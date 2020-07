Calciomercato: nuovi innesti per Vadese, Speranza e Murialdo

Vado Ligure. Proseguono i movimenti di mercato per assemblare le rose giocatori in vista della stagione sportiva 2020/2021.

In Prima Categoria, altro nuovo arrivo alla Vadese Calcio 2018. Nella serata di ieri ha firmato Lorenzo Crocilla. Classe 2000, esterno proveniente da due anni in Promozione con il Varazze Don Bosco, si aggiunge così alla compagine di mister Saltarelli.

“Crocilla insieme a Salis, Vittori e gli altri ragazzi che si sono uniti a noi – dichiara il presidente Brunasso – sono la conferma di voler continuare il percorso iniziato due anni fa. Non escludiamo altri innesti“.

Altro innesto per lo Speranza. Dal Vado, Michele Vignale, esterno offensivo leva 2002, che a dicembre era andato in prestito al Legino.

In Seconda Categoria si muove il Murialdo. Come annunciato dal tecnico Andrea Alloisio nel nostro programma “Parliamo di Sport”, giocheranno con la maglia biancorossa Andrea Bogliacino, leva 1995, cresciuto nella Carcarese ed ex, tra le altre, di Etruria e Terricciola Alta Valdera, e Sankoung Goudiaby, esterno di centrocampo leva 1995, ex Olimpia Carcarese e Pallare. Cambierà squadra Marco Carle.