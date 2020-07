Calcio: una conferma per l’Andora, tre (e un arrivo) per la San Filippo Neri

Andora. Notizie di mercato in Prima Categoria e in Seconda Categoria.

In Prima, l’Andora annuncia la riconferma di Vincenzo Paterno (nella foto), attaccante classe 2000, dopo l’ottima stagione passata continuando la politica di seguire una linea di ottimi giovani mixata a giocatori di esperienza per l’annata in arrivo.

Scendendo di un gradino, in Seconda, la San Filippo Neri Albenga avrà ancora a disposizione i centrocampisti Matteo Messina e Fabio Mercandelli e l’attaccante Davide Principato.

Per i giallorossi anche un nuovo arrivo, dalla categoria superiore: Nicolò Condorelli, centrocampista classe 1994, proveniente dal Soccer Borghetto.