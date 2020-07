Calcio, Alessio Ponte e la Polisportiva Calizzano si separano dopo sei stagioni

Calizzano. Alessio Ponte e Polisportiva Calizzano: le strade si dividono. Il presidente ha annunciato le dimissioni mercoledì 24 giugno, alla riunione conclusiva della stagione 2019/2020.

Alessio saluta dopo sei anni da mister e dirigente. “Una decisione molto sofferta – spiega -. Il presidente tuttofare è un ruolo gravoso, era il momento di passare il testimone. Non amo la scrivania: il mio habitat è il campo, ma stavolta non c’erano le condizioni per rimanere“.

Il commiato è occasione per un bilancio: due scudetti ACSI, due salvezze in seconda categoria; quattro le squadre giovanili allestite. “Volevamo creare spazi per i giovanissimi di Calizzano – dichiara Ponte –, un servizio sul posto per le famiglie. Con Marco Pisanello sognavamo all’inizio un settore giovanile stabile e duraturo. Grazie ai tanti collaboratori abbiamo superato le carenze di leva, mantenendo le squadre nel tempo: Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti”. Nel mezzo, grandi eventi e collaborazioni: camp tennistico biennale con Gianfranco Menga, convenzione con Asd Skate Revolution per il pattinaggio, lotta al bullismo col centro Kosmos, gita al Ferraris per Sampdoria-Cagliari.

Nell’aria c’è il tramonto di un’epoca. “Dispiace molto lasciare. Ho amato ogni istante, ho lavorato con passione e con cuore. Un cuore giallorosso fino al midollo: sarò sempre il primo tifoso“. Titoli di coda con menzioni particolari: “Ringrazio tutti gli allenatori e dirigenti, i giocatori, ragazzi e genitori, lo staff; Roberto Minetto e Massimo Santini, due spalle irrinunciabili; i giovani oggi a capo del vivaio: Riccardo Ivaldo, Matteo Bruzzone ed Enrico Riolfo; non ultimo il Comune di Calizzano, quasi sempre presente nei momenti che contano”.

“La Polisportiva Calizzano avrà sempre la più profonda gratitudine per il suo operato e la sua persona. Buona vita Alessio!” scrive la società giallorossa.