Calcio, Poker di acquisti per il Mallare

Si mormorava che i primi innesti del Mallare sarebbero stati dei giovani e così è stato. Tre, infatti, sono gli under che la prossima stagione saranno a disposizione di mister Testa. In porta approda in rossoblu il classe 2002 Lorenzo Dematteis, lo scorso anno alla juniores del Cengio, che sarà il secondo di Gianluca Astengo. In difesa arrivano, poi, Alberto Pellicciotta (1999) difensore centrale che vanta esperienze in Promozione e Prima Categoria con le maglie di Bragno e Altarese e in prestito dalla Cairese, il terzino sinistro Matteo Ogici (2000).

Ma non solo giovani, ufficializzato anche l’acquisto di Samuele Riolfo, classe 1996, esterno offensivo la scorsa stagione a Calizzano, vecchia conoscenza di mister Testa che lo aveva in forza al Cengio.