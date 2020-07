Pietra Ligure. Proseguono i movimenti di mercato, con le società che stanno allestendo le squadre per la stagione 2020/2021.

Al Pietra Ligure, in Eccellenza, arriva Davide Pisano, difensore classe 1991, proveniente dalla Baia Alassio. In passato aveva già giocato con i biancocelesti, per poi militare in Veloce e Loanesi San Francesco.

Mister Mario Pisano avrà a disposizione anche Fabio Rignanese, attaccante classe 1998, ex di Vado, San Giuliano Nuovo e lo scorso anno al Legino.

In Prima Categoria, il Quiliano&Valleggia ha ufficializzato tre nuovi innesti (nella foto). Si tratta di Matteo Olivieri, centrocampista classe 1999 proveniente dal Varazze Don Bosco, Gregorio Rebizzo, difensore classe 1999 dall’Albissola, Simone Martino, attaccante classe 1999 dalla Letimbro.

In Seconda Categoria l’Albissola ha confermato l’allenatore Roberto Gasparlin.