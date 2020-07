Celle Ligure. Altra giornata ricca di movimenti di mercato per le società della provincia di Savona.

Nel campionato di Promozione, il Celle Riviera comunica due nuovi innesti (nelle foto) alla rosa 2020/2021. A disposizione di mister Ghione per la prossima stagione ci saranno il difensore centrale classe 1993 Pietro Salani, proveniente dall’Altarese, ed il centrocampista Ibrahimi Sabally classe 2002, che arriva dallo Speranza.

Un calciatore di Celle Ligure, che però in provincia non ha mai giocato, è Alessio De Bode. Difensore, classe 1991, è stato acquistato dall’Imperia e pertanto giocherà in Serie D.

Tornando in Promozione, prime novità in casa Bragno. I biancoverdi hanno ufficializzato quattro nuovi arrivi: Alberto Fanelli, attaccante classe 1997 dalla Veloce, Andrea Guerra centrocampista classe 1996 dalla Veloce, Majid Osman, difensore classe 1996 dal Legino, e Marouf Alaza Gouni, attaccante classe 1990. Quest’ultimo, quindi, non andrà a giocare nel Priamar Liguria come preannunciato alcuni giorni fa.

In Prima Categoria la Baia Alassio ha prelevato Luca Gervasoni, centrocampista classe 1995, dal Borghetto. Il suo è un ritorno in maglia giallonera.