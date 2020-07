Calcio: Matteo Bonifazio resta al Ceriale, Eraldo Kuci giocherà ancora nel Bragno

Ceriale. Tra conferme e nuovi arrivi, proseguono le ufficializzazioni in vista della stagione 2020/2021.

In Eccellenza, nell’Alassio FC, sarà ancora Roberto Belvedere a rivestire il ruolo di direttore sportivo.

“Dopo il buon lavoro svolto nel mercato estivo e invernale della passata stagione, la riconferma era nell’aria, ora è giunta l’ufficialità. Un augurio di buon lavoro all’ex bomber di Vado, Albenga, Imperia e Alassio, ora diventato ottimo dirigente e uomo mercato” afferma la dirigenza giallonera.

In Promozione, altra conferma per il Ceriale. Fin da subito si era capito il suo talento con il pallone, ma nella scorsa stagione ha saputo fare il salto di qualità passando da essere un centrocampista acerbo a titolare importantissimo. L’enfant prodige Matteo Bonifazio è pronto ad incantare il pubblico del Merlo per la stagione 2020/2021.

“Dopo tutti questi mesi fermi la voglia di tornare è tantissima. Per me le ultime due stagioni sono state di assestamento, non mi basta più fare presenza sento che è arrivato il momento di fare il salto e dare veramente una mano concreta a questa squadra – dichiara Matteo -. Devo concentrarmi sull’essere meno altalenante e dimostrare tutto il mio valore sul campo, cosa che sento di aver fatto solo in parte fino ad adesso”.

Il Bragno ha reso nota la prima conferma. A disposizione di mister Gerundo ci sarà Eraldo Kuci (nella foto), difensore classe 1993. Kuci è un giocatore dei biancoverdi dall’agosto 2017.