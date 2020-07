Calcio: Lorenzo Viganò al Soccer Borghetto, Anes Chariq al Pontelungo

Albenga. Movimenti di mercato senza sosta nel calcio dilettantistico savonese.

In Promozione, ancora un nuovo arrivo al Soccer Borghetto. Lorenzo Viganò giocherà con la formazione di mister Davide Brignoli. Attaccante, leva 2001, lo scorso anno era al Finale in Eccellenza; negli anni precedenti aveva militato nel Vado, disputando il campionato Juniores.

In Prima Categoria, per il Pontelungo c’è Anes Chariq (nella foto), classe 1999. Seconda punta, dotato di grande rapidità, dopo aver giocato nelle giovanili dell’Imperia, esordendo anche in prima squadra, ha disputato per due stagioni la Promozione con la Dianese e Golfo. Un arrivo che completa il reparto avanzato dei granata.

In Seconda Categoria, il Vadino ha reso noti i nomi dei primi due giocatori che hanno accettato di far parte di questa nuova avventura. Si tratta di Matteo Conforti, centrocampista classe 1991 che nella sua carriera ha giocato con Pontelungo, Ceriale e San Filippo Neri, e di Alessandro Santanelli, attaccante classe 1992 ex di San Filippo Neri, Pontelungo e Borgio Verezzi.