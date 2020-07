Calcio: l’Olimpia Carcarese non si ferma, arriva anche Edoardo Moresco

Carcare. L’Olimpia Carcarese si rinforza anche in difesa dando il benvenuto a Edoardo Moresco, classe 1995. Per lui giovanili del Genoa fino alla Primavera e poi tre stagioni in Serie D con la maglia di Rimini, Bogliasco, Sestri Levante e Ligorna. Lo scorso anno è approdato in Valbormida tra le fila dell’Altarese, conquistandosi il titolo di vice capocannoniere del girone di Prima Categoria.

“Fino a pochi anni fa Edoardo ha giocato alle soglie del professionismo – commenta il direttore sportivo Gandolfo – e ora siamo molto felici di accoglierlo in biancorosso dopo un’ottima stagione ad Altare, dove si è dimostrato uno dei giocatori dominanti del campionato, pur essendo un difensore, ha messo a segno ben 15 gol”.

“Ringrazio il diesse per le belle parole e tutto l’ambiente biancorosso per l’accoglienza ricevuta – risponde Moresco – Quando Abbaldo e Gandolfo mi hanno illustrato il loro progetto, subito ho deciso di farne parte. Spero di ripagare in campo la fiducia che mi ha dato la società, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.

Il presidente Dino Vercelli e la società tutta ti danno il benvenuto in biancorosso!