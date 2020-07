Calcio: Fabio Rossi per la porta dell’Alassio, Gianluca Molinaro alla guida dell’Altarese

Alassio. Un portiere di esperienza per l’Alassio FC. Nelle prossime ore Fabio Maria Rossi (nella foto), estremo difensore classe 2000 con un passato nelle giovanili del Genoa e poi nelle prime squadre di Albenga e Finale, firmerà per la società alassina.

Per la formazione giallonera anche novità riguardanti lo staff tecnico. Il secondo di mister Cristian Cattardico sarà Matteo Delucis. Alassino, Delucis nella passata stagione aveva lavorato per la Genova Calcio, come responsabile motorio delle giovanili e collaboratore della prima squadra.

Gianluca Molinaro, che nella scorsa stagione era il vice di Cattardico, passa all’Altarese, dove rivestirà il ruolo di allenatore della prima squadra. I giallorossi, che disputeranno il campionato di Prima Categoria, avranno Luca Lasio nel ruolo di direttore sportivo. Lasio, nella passata stagione, ricopriva lo stesso incarico nella Santa Cecilia. Il ruolo di tecnico quindi non verrà affidato a Mattia Carrone, come pareva deciso a fine maggio.

In Seconda Categoria, numerose conferme per la Villanovese di mister Simone Rattalino. Giocheranno ancora con la maglia arancioblù Pierluigi Acampora (difensore), Stefano Baldo (difensore), Simone Baldoino (centrocampista), Dario Delfino (attaccante), Marouane En Nasery (attaccante), Gabriele La Monaca (attaccante), Andist Lecini (centrocampista), Mattia Magni (difensore), Simone Neri (portiere), Marco Rotiroti (portiere), Gianluca Scola (difensore), Stefano Terragno (centrocampista), Matteo Testa (difensore), Villa (attaccante).