Calcio: Davide Torregrossa per la Juniores dell’Andora, due attaccanti per la Rocchettese

Andora. L’Area Calcio Andora, oltre alla prima squadra nel campionato di Prima Categoria, nella prossima stagione schiererà una formazione Juniores.

Il nuovo allenatore della Juniores biancoblù sarà Davide Torregrossa (nella foto). “Un mister di sicuro affidamento quando si parla di giovani che metterà a disposizione la sua esperienza per preparare i ragazzi al salto verso la prima squadra”.

In Seconda Categoria, la Rocchettese ha ufficializzato due nuovi arrivi. Per rinforzare il reparto offensivo approdano in rossoblù Manuel Paglionico, classe 1990, ex di Altarese e Dego, ed Alberto Pinetto, classe 1980, l’ultimo anno al Plodio.