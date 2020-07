Calcio: Cocito torna all’Albenga, Gallo va al Legino, per il Finale c’è Messina

Albenga. L’Asd Albenga 1928, in vista della stagione calcistica 2020/2021 in cui disputerà l’Eccellenza, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Francesco Cocito, difensore classe 1982.

Per Cocito si tratta di una nuova esperienza all’Annibale Riva: l’esperto giocatore ha infatti vestito la casacca ingauna nelle stagioni 2017/2018, 2018/2019 e nella prima parte dell’annata 2019/2020 poi conclusa nelle fila dell’Asd Pietra Ligure 1956.

“A Francesco va il più caloroso bentornato da parte della presidente Claudia Fantino e di tutta la società” scrive la dirigenza bianconera.

L’Asd Fbc Finale comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive, per la stagione 2020/2021, dell’attaccante classe 2003 Alessandro Messina, che verrà aggregato alla prima squadra.

Scuola Loanesi, ha militato quattro stagioni al Ceriale, due anni nei Giovanissimi e due negli Allievi, dove è riuscito ad esordire in Promozione e ad essere impiegato in Juniores. Alessandro ha dovuto convivere con un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi, ma ora è pronto per questa nuova avventura.

“La società augura al giovane attaccante una stagione ricca di soddisfazioni, sperando di raggiungere assieme tutti gli obiettivi desiderati” dichiarano i dirigenti finalesi.

In Promozione, il Legino ha un nuovo portiere. Si tratta di Andrea Gallo. Classe 1997, in passato ha giocato con Finale e Savona, raccogliendo presenze in Serie D. Nella scorsa stagione era al Borghetto.

Nella foto: Alessandro Messina con il direttore sportivo Viviano Rolando