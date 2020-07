Calci e pugni ad Albisola Superiore, 5 denunce per rissa aggravata

Albisola Superiore. Cinque persone, tre italiani e due albanesi, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Celle Ligure per rissa.

Erano le 3.00 del 19 luglio quando nelle vicinanze della discoteca Golden Beach di Albisola Superiore, un gruppo di persone, forse per una parola fuori posto, ha iniziato un’accesa discussione passata poi alle vie di fatto con calci e pugni.

Le cinque persone coinvolte, due del posto e tre villeggianti in riviera per il week end, tutte di età adulta tra i 39 e i 42 anni, si sono affrontati per futili motivi.

All’arrivo dei carabinieri di Celle Ligure i protagonisti della rissa si sono dileguati per le vie cittadine ma, grazie alle testimonianze raccolte ed a serrate indagini, i militari sono riusciti a risalire ai partecipanti alla contesa.

Per tutti i coinvolti, due residenti a Savona già noti alle forze di polizia e tre in provincia di Cuneo, è scattata una denuncia alla Procura per rissa aggravata.