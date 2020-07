Cairo Montenotte. Ci sarà anche Walter Siccardi, stunt-fighter già al fianco di Russel Crowe e Raoul Bova, nel cas di “Thirty’to Hell”, lo short movie ambientato e girato nei prossimi giorni a Ferrania.

La produzione indipendente “D&E” sarà assistita da “Genova Liguria Film Commission” per un progetto senza scopo di lucro nato per valorizzare il territorio. Ad occuparsene, in prima linea, saranno Dario Rigliaco e la sua troupe di professionisti, pronti ad approdare a Cairo Montenotte tra una settimana per tre giorni di “fuoco” nel vero senso della parola, visto gli effetti speciali previsti per un prodotto in stile “american-road-movie”.

Foto 2 di 2



Il film sarà co-diretto da Rigliaco e avrà come direttore della fotografia e Messina, i quali affiancheranno sulle scene uno stunt professionista di calibro internazionale quale è Walter Siccardi: la sua carriera stellare lo ha portato sui set di veri colossal come “Robin Hood”, “Avengers” o “Spider-Man far from home” e a lavorare al fianco di Raoul Bova e Russell Crowe.

L’8 agosto il set saranno gli edifici della storica “Ferrania Film”, dove la produzione porterà (in totale sicurezza, grazie all’intervento di Alma #luogosicuro) gli effetti speciali curati da Davide Arrighini e Siccardi, oltre agli attori, le comparse e gli stuntman di “Thirty ‘to Hell”. La notte del 10 agosto si girerà ancora sul territorio di Cairo Montenotte, in altre location che al momento rimangono segrete. La produzione ultimerà i lavori mercoledì 12 agosto nella città di Genova.

Dunque la Liguria ancora protagonista di un progetto dalle grandi aspettative, dove non mancheranno auto sportive, mezzi pesanti, moto, e tanti effetti speciali pronti al fatidico: ciak, si gira.