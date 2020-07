Cairo Montenotte, il Pd Valbormida annuncia un flashmob: “Riaprite l’Ospedale San Giuseppe!”

Cairo Montenotte. Il Partito Democratico della Valbormida organizzerà sabato 1 agosto alle ore 9:30 un flashmob davanti all’Anfiteatro di Cairo Montenotte, in occasione della Commissione Consiliare Sanità, che si terrà quel giorno e in quel luogo alle ore 10 e tratterà il tema della riapertura dell’Ospedale San Giuseppe.

“Il nostro intento è affermare e ribadire con forza la richiesta di riapertura dell’ospedale valbormidese e il no alla privatizzazione della sanità, il tutto in un’ottica di condivisione tematica e valoriale a difesa del diritto della salute del territorio e dei suoi cittadini che da troppo tempo subiscono le scelte di una politica scellerata del centrodestra”, afferma il coordinatore Simone Ziglioli.

“Serve un’unione sulle tematiche specifiche per dar forza alle battaglie che tutti insieme dobbiamo e vogliamo portare avanti – proseguono – È importante la più ampia partecipazione per dar voce ad un territorio che non può e non vuole rinunciare ai servizi essenziali”.

“Ringraziamo associazioni, comitati, organizzazioni sindacali per tutto lo sforzo messo in campo su questo argomento e ribadiamo il nostro impegno per continuare insieme questa battaglia”, conclude il PD della Valbormida.