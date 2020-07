Cairo, intitolata a don Felice Vincenzo Gilardi l’area verde del Lungo Bormida

Cairo Montenotte. Si terrà sabato 18 luglio, alle ore 17.00, la cerimonia di intitolazione del Lungo Bormida a Cairo Montenotte a don Felice Vincenzo Gilardi, per molti anni parroco della località valbormidese.

L’amministrazione comunale di Cairo Montenotte intitolerà l’area verde della zona corrispondente alla sponda sinistra del fiume, prospiciente a corso Dante e compreso fra via C. Lavagna e via Arpione, alla memoria del parroco cairese, in carica dal 1939 fino alla fine del 1974.

Parteciperà il Vescovo di Acqui, mons. Luigi Testore.

Don Felice Vincenzo Gilardi è stato Arciprete della parrocchia di San Lorenzo per oltre 35 anni e non è mai stato dimenticato dalla comunità cairese, sia per il suo impegno durante la Seconda Guerra Mondiale, quanto per la sua azione educativa nei confronti dei giovani.

L’intitolazione era stata decisa dalla giunta cairese con apposita delibera, ecco la motivazione: “La città di Cairo Montenotte rende grata memoria a Don Felice Vincenzo Gilardi (1901-1983), parroco della Chiesa di San Lorenzo, per aver percorso la sua missione apostolica con spirito evangelico nel dialogo generoso e solidale con la Comunità, guidato da spirito di comprensione, di conforto, di accoglienza e di condivisione del vivere quotidiano, in difesa dei valori della persona e della vita umana, attento e lungimirante educatore delle giovani coscienze nella scuola, nella famiglia, nel lavoro e nella ricreazione”.