Cairo, coppia agitata blocca la capotreno in mezzo alle porte: intervengono i carabinieri

Cairo Montenotte. Chiede ad una coppia di passeggeri un po’ agitati di lasciare libero il passaggio e spiegazioni sul comportamento poco rispettoso da loro tenuto ma, gli stessi, chiudono la porta e la capotreno rimane incastrata.

È accaduto ieri mattina sul regionale 10107 Torino – Ventimiglia, quando un uomo e una donna saliti a Cengio attirano l’attenzione con un modo di fare “sopra le righe”, tanto che, pochi chilometri dopo, vengono segnalati al personale.

A San Giuseppe il treno è stato fermo per circa trenta minuti, dove sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cairo che hanno preso le generalità della coppia, fatta scendere e denunciata per resistenza ad addetto di pubblico servizio. Non si sa ancora se la donna, vittima dell’accaduto, abbia riportato lesioni anche di lieve entità, in tal caso si aggraverebbe la posizione dei due cengesi.

Un fatto, questo, che si aggiunge al lungo elenco di disguidi sempre più frequenti delle linee ferroviarie provocati da persone incuranti delle regole, magari non in possesso del biglietto, che a bordo dei convogli creano tafferugli e disagi a personale e passeggeri.