Cairese, Matteo Piana: “È sempre un piacere poter far parte di questo gruppo”

Cairo Montenotte. Tra gli uomini di esperienza riconfermati dalla Cairese per il campionato di Eccellenza 2020/2021 c’è Matteo Piana, centrocampista classe 1991.

Le sue prime parole dopo la conferma sono raccolte da Daniele Siri, addetto stampa dell’Asd Cairese 1919. “Con il Vado c’è stato un colloquio – ammetta Piana -. Viste le vicissitudini della società, le decisioni sono andate a scemare e quindi ho preso la palla al balzo per risentire la società della Cairese dove ormai sto da cinque anni ed è sempre un piacere poter far parte di questo gruppo“.

L’età media della rosa a disposizione di mister Mario Benzi sarà molto bassa. “Già l’anno scorso con mister Maisano abbiamo avuto una rosa con tanti giovani. L’importante è farli sentire parte del gruppo. Sicuramente se sono giovani con voglia e intelligenti verranno dietro a noi vecchi e non ci sarà nessun problema“.

Come sarà il prossimo campionato dei gialloblù? “Quest’anno il campionato, come ogni anno, sarà molto difficile perché scese Fezzanese e Ligorna che sicuramente vorranno fare la squadra per salire, poi ci sarà l’Albenga. Sarà un campionato molto difficile, suddiviso in due gironi da dieci. Noi punteremo sicuramente ad arrivare tra le prime cinque per andarcela poi tranquillamente a giocare con le altre cinque dell’altro girone, andarci a divertire e far vedere quello che valiamo”.

Quanto ha inciso il ritorno di Alessi nella decisione di rimanere a Cairo? “Questo, se non sbaglio, è il nono anno che gioco insieme a Diego, quindi qualche campionato lo abbiamo vinto e qualche battaglia l’abbiamo fatta. Quest’anno – conclude Matteo – sarà un’altra scommessa, un’altra battaglia da portare a termine”.