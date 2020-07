Cairese, Fabio Moretti: “Giocare con i colori gialloblù è sempre stato il mio obiettivo”

Cairo Montenotte. Continuano le interviste di presentazione ai componenti della prima squadra gialloblù. Oggi è il turno di Fabio Moretti, difensore classe 2000, prodotto del vivaio la cui passione per il calcio è tale da spingerlo a non rinunciarvi nonostante gli importanti impegni universitari.

Nell’intervista realizzata dall’addetto stampa Daniele Siri, Moretti dichiara: “Il periodo che abbiamo vissuto è stato molto difficile, perché stare chiusi in casa tutto quel tempo ha avuto i suoi pro e i suoi contro. Adesso sembra che ne stiamo uscendo abbastanza bene, quindi speriamo che continui in questo modo e si possa tornare al più presto alla normalità e a giocare“.

Fabio è anche studente universitario a Torino. “È difficile, perché stai tutto il giorno a studiare poi la sera parti, prendi il tram e ti vai allenare, torni alle undici o mezzanotte, vai a dormire e al mattino ti svegli. Però la passione è quella e quindi si fa di tutto pur di continuare a giocare“.

Moretti si allenava con il Mirafiori. “Quest’anno penso che rimarrò qua, perché probabilmente fino a marzo faremo le lezioni da casa e quindi sarà per il prossimo anno, vedremo da gennaio cosa diranno all’università e si vedrà poi di conseguenza”.

Cresciuto nella Cairese, Moretti poi è passato al Savona e ha fatto un anno al Pallare. “Cairo è sempre stata la mia città ed è la mia casa, infatti appena c’è stata la possibilità di tornare a giocare nella prima squadra ho subito accettato, perché fin da piccolo venivo allo stadio a vedere le partite e giocare con i colori gialloblù è sempre stato il mio obiettivo, adesso sono felice di riuscire a farlo“.

Sarà una Cairese molto giovane. “Sarà una stagione molto difficile e soprattutto molto strana sia per il format sia per il numero di squadre. Tuttavia cercheremo di entrare in campo sempre per vincere e dare delle gioie ai nostri tifosi, sicuramente”.

Diego Alessi è tornato nella squadra. “Sicuramente parlano i suoi gol, parla la storia, è un grandissimo calciatore ma soprattutto un grandissimo uomo. Ci aiuterà tantissimo, soprattutto noi giovani, a mettere in campo quella determinazione di giocare sempre al cento per cento per vincere e poi sicuramente farà la differenza in campo, come al solito”.

Saviozzi probabilmente cambierà squadra. “Francesco ha dimostrato che giocatore è, sin da quando lo conosco da Pallare, sin dall’anno scorso ad arrivare ad essere capocannoniere all’interruzione del campionato. Quindi secondo me ha tutte le carte in regola per cercare di andare in Serie D o dovunque vorrà andare, fare quello step in più. Gli auguro tutto il bene, poi se rimane ovviamente fa piacere a tutti”.

Dove potrà arrivare questa Cairese? “Speriamo il più in alto possibile, poi ogni campionato ha la sua storia, quindi noi cercheremo di entrare in campo ogni partita per vincere, poi si tireranno le somme a fine anno” conclude Moretti.