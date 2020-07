Cairese, accordo raggiunto con Emanuele Boveri

Cairo Montenotte. La Cairese comunica di aver raggiunto l’accordo con Emanuele Boveri. Pur trattandosi di un classe 1998, Boveri può vantare esperienze importanti con le casacche di Albissola, sodalizio con il quale ha centrato la doppia promozione dall’Eccellenza alla Serie C, Ligorna, Savona, Albese e Corneliano Roero. Da qualche stagione nel mirino del direttore sportivo Giribone, Boveri ha militato nel settore giovanile gialloblù per due stagioni. Può giocare difensore centrale, ruolo che predilige, ma anche terzino.

Nell’intervista realizzata dall’addetto stampa Daniele Siri, Boveri dichiara: “Sono tre o quattro estati che ci sentiamo e quest’anno abbiamo trovato la quadra. Ho cominciato a Savona da piccolo, poi sono stato due anni qua a Cairo, sei/sette anni fa. Poi ho giocato ad Albissola in Eccellenza, dove abbiamo vinto il campionato. Quindi sono andato metà anno al Ligorna in Serie D, poi sono ritornato ad Albissola e abbiamo vinto anche la Serie D. L’anno successivo sono stato a Savona, all’Albese e l’anno scorso al Corneliano Roero in Piemonte”.

“Sono più centrale di difesa – spiega Boveri -. Tra Liguria e Piemonte ho trovato due campionati un po’ diversi ma tutti e due molto competitivi; quello piemontese è più agonistico. Sicuramente sarà un campionato difficile, perché non è mai semplice riprendere dopo una sosta così grande di sei/sette mesi, e perché ci sono molte squadre molto competitive ma noi faremo del nostro meglio per essere tra queste. Personalmente mi aspetto una stagione molto positiva, di dare il mio contributo a questa squadra, ai tanti ragazzi giovani che ci sono e di aiutare la Cairese a fare il meglio possibile“.