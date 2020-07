Burraco e “Varazze 4 Kids”, doppio appuntamento alla Polisportiva San Nazario

Varazze. Dopo il lockdown e nel rispetto delle norme di sicurezza per contrastare l’emergenza Covid-19, alla Polisportiva San Nazario di Varazze, in via Cilea numero 48, tornano gli appuntamenti con gli eventi della sempre attesa “Estate alla Poli“.

Gli eventi in programma per l’estate 2020 iniziano oggi, giovedì 16, e continuano domani, venerdì 17 luglio, con due appuntamenti.

Giovedì alle 20,45, nell’accogliente piazzale ci sarà il primo incontro di burraco, organizzato in collaborazione con APS Burraco Liguria. Venerdì alle 20,30, una serata all’insegna di “Varazze 4 Kids”, la bellissima rassegna di spettacoli per bambini.

“In questa annata così strana e difficile in cui tutti hanno voglia di tornare alla normalità – ha dichiarato il presidente della Polisportiva, Andrea Cipollone -, abbiamo sentito ancora più forte la spinta a fare la nostra parte, per offrire qualche momento di distensione ai concittadini e agli ospiti di Varazze. Presto arriveranno notizie dei nostri eventi più attesi, in cui come sempre saranno protagonisti la musica, il divertimento, lo sport e la buona cucina: la Festa del Mare, il Concerto della Combricola del Blasco, la Poule di Bocce. Vi aspettiamo!”.

