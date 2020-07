Borgio Verezzi, inizia la stagione estiva con l’Accademia Rock

Martedì 21 luglio alle 21,15 presso il Parco Giochi di viale Colombo a Borgio Verezzi l’Accademia Musicale del Finale inaugura la stagione estiva borgese con il concerto dell’Accademia Rock, composta da giovani allievi dell’accademia diretti dal maestro Fabio Tessiore.

“Inauguriamo gli eventi di questa estate particolare, partita un po’ in salita fra incertezze e qualche timore, con un concerto di musica rock e pop eseguito dagli allievi dell’Accademia del Finale, una bella e significativa realtà di formazione ed educazione musicale del nostro territorio: replicheranno il 4 agosto, sempre presso il parchetto di viale Colombo, recentemente rinnovato ed abbellito, pensato come location ideale per piccoli eventi”, spiega Andrea Costa, consigliere delegato al Turismo.

“Sarà una estate diversa dal solito, vissuta con semplicità, con eventi più ‘raccolti’, pensati per un pubblico non troppo numeroso e nel massimo rispetto delle misure per la sicurezza: confidiamo nella comprensione e nel senso di responsabilità di ciascuno, per vivere una estate serena senza rinunciare al divertimento”, conclude Costa.

L’ingresso sarà gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, e sarà obbligatorio il rispetto del distanziamento interpersonale e l’uso mascherina.