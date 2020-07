Borghetto, la Lega in piazza sabato con tre diverse raccolta firme

Borghetto SS. La Lega Salvini Premier torna in piazza con la sezione “Borghetto S.S.-Val Varatella”.

L’appuntamento è per sabato 4 luglio, in piazza Libertà, dalle 10 alle 16, per il Tesseramento 2020 e tre diverse raccolta firme.

“La prima, – hanno spiegato il commissario di sezione Paolo Erre, – contro la regolarizzazione dei clandestini e modifica Decreti Sicurezza di Matteo Salvini. La seconda a favore dello Pace Fiscale con saldo/stralcio prossime cartelle esattoriali per il restante 2020. La terza, infine, sullo stop ai vitalizi”.