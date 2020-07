Borghetto, il sindaco Canepa entra nella Lega. Ripamonti: “Benvenuto”

Borghetto Santo Spirito. Il sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa, entra a far parte della Lega. Il suo “tesseramento” è avvenuto in questi giorni.

Giancarlo Canepa è stato eletto primo cittadino alla guida di una lista sì civica, ma “di ispirazione” dichiaratamente di centro-destra, in quanto sostenuta da Forza Italia e Lega. Della sua amministrazione fanno parte (o hanno fatto parte) esponenti dei due partiti.

Due esempi: l’assessore al bilancio Roberto Moreno, assessore con Forza Italia durante l’amministrazione di Santiago Vacca, poi per cinque anni consigliere di minoranza del PdL e infine tornato nei ranghi forzisti alle ultime amministrative; Cinzia Vacca, ex assessore in quota Lega, e Mariacarla Calcaterra, a sua volta sostenuta dal Carroccio. Tra gli aspiranti consiglieri comunali, in corsa alle amministrative 2017 c’era anche Paolo Erre, oggi commissario della Lega proprio a Borghetto.

La scelta, dunque, sorprende relativamente: “Da quando faccio il sindaco – dichiara Canepa – mi sono reso conto ancora di più che, molto spesso, la politica sia a livello locale sia nazionale finisce per perdere di vista il contatto con la gente, con il territorio. Il rischio è quello di limitarsi a pontificare sui massimi sistemi senza risolvere i problemi quotidiani delle persone e dei territori”.

“Nella Lega ho trovato, in più occasioni, un interlocutore serio e attento a tutelare questi aspetti, pronto ad ascoltare la gente e a portare avanti le loro istanze, attuando quello che poi è lo scopo più nobile della politica. Per questo motivo ho deciso di tesserarmi per dare anche il mio modesto contributo per un ulteriore, si spera, crescita del movimento soprattutto a livello locale”.

Soddisfatti il deputato della Lega e segretario della Lega Liguria Edoardo Rixi e il senatore e commissario provinciale della Lega a Savona Paolo Ripamonti: “Il progetto di Paese della Lega e di Matteo Salvini piace alla gente e sempre più amministratori locali ne condividono i contenuti. Siamo molto contenti che anche il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa abbia scelto di entrare nella squadra della Lega: gli diamo il nostro più sentito benvenuto tra la già folta rappresentanza di amministratori locali”.