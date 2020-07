Boissano Atletica Estate, annullati gli eventi 2020

Boissano. A causa della particolare e difficile situazione venutasi a creare ed alle conseguenti tuttora vigenti norme di contenimento della pandemia Covid-19, l’Asd Atletica Arcobaleno Savona, acquisito anche il parere dei numerosi soggetti pubblici e privati che da anni sostengono i progetti organizzativi presso l’impianto sportivo intercomunale di Boissano, ha deciso che non si procederà alla organizzazione delle due giornate di Boissano Atletica Estate – Community Italian Riviera.

Gli eventi si sarebbero dovuti svolgere martedì 7 e martedì 28 luglio. “Avremmo voluto replicare i notevolissimi successi delle recenti stagioni – dichiara Santino Berrino, presidente dell’Atletica Arcobaleno -. Il contesto attuale non ce lo consente, siamo certi che le motivazioni potranno essere comprese e condivise”.

Inoltre, è annullato l’appuntamento previsto in data 26 e 27 settembre per la finale interregionale Nord-Ovest del campionato italiano di società Allievi ed Allieve: la Fidal nazionale ha infatti cancellato l’evento, non essendosi potute disputare le fasi di qualificazione a tale importante rassegna.

“Ci auguriamo di poter tornare a proporci con nuovi progetti organizzativi già dai prossimi mesi di settembre ed ottobre 2020, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare a significativi momenti di aggregazione sociale e sportiva” conclude Berrino.