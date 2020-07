Bocce, Targa d’Oro Città di Alassio: annullata l’edizione 2020

Alassio. Niente da fare. Per la prima volta, dopo 66 anni, non si svolge la Targa d’Oro Città di Alassio. L’edizione 2020 è stata definitivamente annullata.

La Bocciofila Alassina, dopo aver posticipato la gara a settembre, viste le limitazioni vigenti, ha deciso di soprassedere. Insieme alla Targa d’oro vengono annullate anche 6ª Targa Rosa e i due tabelloni della 7ª Targa Junior.

Le iscrizioni già perfezionate restano valide per la Targa d’oro 2021, che si terrà sabato 17 e domenica 18 aprile, con possibilità di modificare la composizione delle formazioni, salvo richiesta di rimborso della quota versata. Maggiori informazioni sono fornite sul sito BocceAlassio.it, dal quale si può accedere anche al form per la richiesta del rimborso.

Stessa decisione è stata presa dal Colba a riguardo del campionato mondiale femminile, slittato all’autunno 2021. Anche il progetto di una Nations Cup (premondiale a sei squadre), sempre previsto per settembre, è stato accantonato per l’impossibilità di svolgere in Italia, sino a fine anno, competizioni internazionali.