“Melius est abundare quam deficere”, ovvero “Meglio abbondare che trovarsi in scarsezza”, dicevano i saggi latini. Questo fine settimana c’è davvero di che abbondare: la vastità di eventi della cui compagnia potremo godere nella giornata di sabato 18 luglio sembra infatti aver allontanato del tutto il lugubre lockdown, che tanto a lungo ci ha tenuti sigillati nelle nostre abitazioni.

Il cuore del “giorno di riposo” sarà la tanto attesa quinta edizione dell’Andora Blues FestivaI: i Giardini Tagliaferro diventeranno infatti la cornice ideale per ospitare il “Best European Blues Piano Player” Henry Carpaneto, il quale presenterà il suo nuovo album “Pianissimo” insieme al suo sestetto.

Foto 2 di 2



La musica sarà dal vivo anche a Varazze con il “Sunrise Silent Concert & Trekking”, uno speciale evento in cui natura e territorio sono protagonisti e che affianca la libertà di essere fuori le quattro mura di casa o di un teatro e il poter vivere un’esperienza sociale ma allo stesso tempo intima e multisensoriale. Inoltre alla sera si terrà il “silent concert” del Trio Hoffmann.

Ceriale regalerà al weekend un tocco di fascino e glamour con la terza edizione di “Peagna sotto le stelle” e la sfilata di diciannove Miss, le quali presteranno la propria bellezza ed eleganza per uno shooting fotografico e una serata di moda per far conoscere il caratteristico borgo.

“Wonderland” è invece il nome della piccola Escape Room del Palazzo del Tribunale di Finale Ligure: a causa di un incantesimo della Regina di Cuori il Paese delle Meraviglie rischia di rimanere deserto. Il tempo sta per smettere di scorrere, tutto si sta fermando… I Cavalieri Bianchi (cioè i bambini) avranno solo un’ora per recuperare tutti gli ingredienti che servono alla loro Regina Bianca per ritrovare la soluzione magica di cui non ricorda il nome”…

Ad Albisola Superiore torna la Sagra della Madonna del Carmine, quest’anno con una novità. Immersi in un’atmosfera da favola, si potrà degustare sotto gli ulivi il menù della tradizione. Il tutto su prenotazione per il rispetto delle misure antiCovid-19.

Infine in esposizione a Noli c’è Massimo Paracchini con le opere astratte e informali della sua mostra personale “Kromo-Regenesis”, simbolo della ripartenza e “rigenesi” dell’arte dopo i lunghi mesi di lockdown.