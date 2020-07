Biker ferito a Finale Ligure, soccorso dalla Croce Verde

Finale Ligure. Ieri pomeriggio, qualche minuto prima delle 17, i militi della Croce Verde di Finalborgo sono intervenuti per soccorrere un biker infortunatosi per una caduta nel sentiero “Ruggetta” in località S. Bernardino. Dopo la pausa forzata per i problemi della pandemia del Covid 19, stanno ora riprendendo purtroppo questa tipologia di interventi in zone impervie per il recupero di biker infortunati.

I militi della Croce Verde, prontamente intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza il paziente di 43 anni della provincia di Asti, che lamentava problemi ad una articolazione degli arti superiori.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Savona, una volta arrivati sul posto, hanno permesso, tagliando il lucchetto di una sbarra che impediva l’accesso alla strada sterrata che portava al luogo dell’incidente, al mezzo di soccorso avanzato (un Volkswagen 4X4) della Croce Verde di caricare e trasportare il ferito al Pronto Soccorso di Pietra Ligure.