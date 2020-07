Bergeggi. Compie 100 anni Pastorino Giovanna, bergeggina doc, oggi all’Opera Pia di Spotorno. A raccontarlo è il sindaco di Bergeggi, Roberto Arboscello.

“E’ stato emozionante vederla commuoversi quando mi ha visto – racconta – Fino a qualche anno fa mi chiamava in ufficio dicendomi ‘sindaco non dimenticarti di me ora che non sono più a Bergeggi’. Oggi Bergeggi non si è dimenticato di lei”.

Nonostante la sua età Giovanna è guarita dal Coronavirus, giusto in tempo per riuscire a festeggiare il suo centesimo compleanno con la famiglia.