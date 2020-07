Bando produttori da oltre 500 mila euro, l’assessore savonese Zunato: “Filiere corte e sviluppo mercati locali”

Savona. “Con questo bando si provvede ad uno stanziamento di euro 507.853,40 finalizzato alla promozione delle associazioni di produttori ed, in particolare, dei prodotti agricoli di qualità.” A comunicarlo è l’assessore allo sviluppo economico ed attività produttive del Comune di Savona, Maria Zunato.

“Una parte dei finanziamenti, 50 mila euro, è destinata alle misure di accompagnamento per i progetti finanziati sulla base della M 16.4 ‘Aiuti per la promozione e lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali’, il resto, 457.853,4 euro, permetterà alle associazioni di produttori di effettuare attività di formazione e promozione”, specifica l’assessore.

“Le azioni previste dal bando possono essere progetti di informazione rivolti al consumatore, comprese le giovani generazioni e le scuole; progetti di promozione rivolti agli operatori commerciali e dell’informazione – prosegue Zunato -. I beneficiari sono organizzazioni di produttori in qualsiasi forma giuridica, che includano agricoltori in attività partecipanti ad un sistema di qualità sostenuto dalla misura 3.1. I prodotti promossi devono rientrare in un regime di qualità o in un regime facoltativo di certificazione, previsti ed effettivamente sostenuti nella sottomisura 3.01. Le domande di sostegno dovranno essere presentate tramite il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), a decorrere dal giorno 1 settembre 2020, fino al 15 ottobre 2020”.

“I recenti accadimenti hanno sancito definitivamente la necessità di rivedere la produzione e le modalità di sfruttamento di un territorio: il sostegno alle filiere corte consente di avere un’economia sana, locale, che si sostanzia della qualità e della serietà messa in campo dai produttori che presidiano le aree ambientalmente più vulnerabili, preservandone la bellezza e la biodiversità. Questi sono tutti fattori che garantiscono un equilibrio tra economia ed ambiente che si tramuta in una maggiore tutela della salute del consumatore finale ed in un volano per il turismo d’entroterra le cui potenzialità, mai come ora, si stanno esplicitando. In quest’ottica, l’assessorato non solo promuove le attività stabilite nel comune di Savona, ma da tempo ha posto in essere sinergie e collaborazioni tra enti pubblici e privati al fine di valorizzare tutto il comprensorio”, conclude l’assessore Zunato