Bando per l’Agricoltura Sociale, Savona si classifica prima: finanziamento da 190mila euro

Savona. “Savona s’è classificata al primo posto della graduatoria del bando per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura sociale, ottenendo un finanziamento di oltre 190mila euro”. A dare l’annuncio, con comprensibile soddisfazione, l’assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive di Savona, Maria Zunato.

“L’atto d’indirizzo, approvato dalla Giunta comunale il 20 settembre 2019, aveva individuato nel Comune il soggetto capofila ammnistrativo e finanziario del progetto denominato Social Root to Works, in vista della partecipazione al Bando Mis. 16.9 – Aiuti per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura sociale – promosso dalla Regione Liguria sul Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020”, ha proseguito l’assessore.

“Esserci classificati al primo posto è quindi un grande riconoscimento per l’impegno profuso nell’approntamento del progetto che promuove la cooperazione e la crescita tra operatori diversi del settore agricolo e sociale, contemplando sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di favorire una coesione tra ambiente e territorio, compatibile con uno sviluppo sostenibile capace d’integrare soggetti fragili, svantaggiati ed a rischio emarginazione”, ha aggiunto.

“L’Economia sostenibile è circolare e l’economia circolare è inclusiva: con questo progetto noi tuteliamo il territorio evitandone ulteriore degrado ed abbandono, coinvolgiamo il Terzo Settore per l’inclusione sociale, promuoviamo le nostre coltivazioni tipiche, valorizzando l’ambiente, la produzione a filiera corta e la realizzazione umana integrale”, ha concluso Zunato.