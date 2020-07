Balestrino, Vertical Lai Da Colla: una corsa in salita a sfondo benefico

Balestrino. A piccoli passi, ripartono le gare podistiche. Nell’attesa di poter riprendere con le normali partenze in linea, al momento gli appassionati si devono accontentare delle partenze scaglionate, a gruppetti o individuali.

Alcuni eventi, quindi, si trovano ad essere snaturati rispetto al consueto formato. Non è il caso del Vertical Lai Da Colla di Balestrino, che già nella sua prima edizione prevedeva nel suo regolamento le partenze individuali, trattandosi di una cronoscalata.

La seconda edizione del Vertical Lai Da Colla si terrà domenica 9 agosto, con partenza del primo partecipante alle ore 18.

La manifestazione è organizzata dall’Asd Runners for Autism ed è la referente Nella Andronaco a spiegare come si svolgerà: “Si riparte e lo facciamo con una seconda edizione che si svolgerà secondo le normative vigenti in tema Covid,19, con l’intento, soprattutto, di raccogliere fondi per il nostro Progetto Social Sport. Il percorso è uguale all’anno scorso, un chilometro e mezzo con 300 metri di dislivello positivo, una salita tutta d’un fiato. Ovviamente nessun assembramento, niente ristoro, mascherina prima e dopo la partenza, la quale verrà ogni 15/30 secondi a secondo dei partecipanti“.

“Si consiglia di effettuare l’iscrizione entro sabato 8 agosto – conclude -. Siamo pronti a modificare tali disposizioni nel caso, nei giorni precedenti l’iniziativa, venissero modificate le normative“.

Ci si può iscrivere scaricando i moduli che si trovano qui ed inviarli compilati all’indirizzo info@asdrunnersforautism.it. Per informazioni è possibile contattare il numero 3396593975. I pettorali disponibili sono 150.