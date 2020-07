Loano. Bagnini per una vita intera. Tanto da meritarsi una “medaglia di anzianità”. E’ la storia di Pasquale Ebe (84 anni) e Rosanna Picasso (77 anni), nella vita non solo marito e moglie ma anche titolari dei Bagni Marina Piccola di Loano. Ieri sono stati premiati per la loro attività di salvamento, che va avanti ormai da più di 50 anni; per Pasquale sono ben 53 gli anni trascorsi sul trespolo.

E così per i due storici bagnini ieri è arrivato il premio da parte della Società Nazionale di Salvamento: una medaglia e un attestato, consegnati loro dal direttore della sezione locale della SNS, Daniele Alberigo, e dal vice presidente provinciale del Sindacato Italiano Balneari, Diego Burastero.

Un encomio giunto, recita la motivazione, “per una intera vita dedicata al generoso e continuo impegno civile, costantemente teso alla salvaguardia dei bagnanti, contribuendo in maniera efficace e determinante al salvataggio di innumerevoli vite umane e la diffusione dei principi fondamentali della Società Nazionale Salvamento, rappresentando un riferimento costante e propositivo caratterizzato da elevata professionalità, silenziosa generosità e impareggiabile altruismo”.