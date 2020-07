Azione legale contro Autostrade e Mit: ordine del giorno in consiglio a Savona

Savona. Azione legale contro Autostrade e Ministero Trasporti. L’iniziativa dell’esponente di Liguria Popolare Susanna Karunaratne viene tramutata in un ordine del giorno e sarà discussa nel prossimo consiglio comunale di Savona.

“E’ ovvio che la manutenzione è importante ma il comportamento tenuto da Autostrade e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, è stato inqualificabile, le azioni sulla rete savonese sono state intraprese unilateralmente senza il minimo coinvolgimento dei Comuni interessati – ha spiegato l’esponente popolare e consigliera comunale di Savona Susanna Karunaratne – questa situazione sta causando ormai quasi giornalmente, l’intasamento delle rete viaria ordinaria, in particolare quella costiera in quanto unica alternativa all’autostrada per raggiungere l’area genovese”.

“Il comportamento di Autostrade/Aspi nonché dello stesso Ministero hanno causato gravi danni, a cui si aggiunge la totale assenza di informazione e di confronto con gli altri soggetti interessati un comportamento davvero censurabile che ha messo in ginocchio un’intera provincia”, ha proseguito.

“Condivido l’iniziativa del sindaco di Arenzano Luigi Gambino di proporre un’azione legale nei confronti della società Autostrade, il risarcimento del danno per fatto illecito è previsto dall’ordinamento giuridico, in particolare dall’articolo 2043 del Codice Civile pertanto visti i pesanti disagi subiti e i conseguenti danni economici ho ritenuto doveroso presentare un ordine del giorno affinché l’amministrazione di Savona si attivi verso tutti i comuni della Provincia al fine di promuovere un’azione legale congiunta per ottenere il risarcimento dei danni sia materiali che di immagine provocati al nostro territorio”, ha concluso Karunaratne.

Il documento che andrà in discussione in consiglio è stato firmato anche dal consigliere Venturino della Lega.