Autostrade, Rixi (Lega): “Nel Decreto Semplificazioni subito la modifica delle regole: il modello Genova funziona”

Liguria. “Oggi abbiamo manifestato davanti a Palazzo Chigi per denunciare l’insofferenza dei liguri nei confronti di Autostrade, delle code quotidiane, della mancanza di progettualità e del blocco da parte del governo sulle infrastrutture”. Lo ha dichiarato il deputato e responsabile nazionale infrastrutture della Lega Edoardo Rixi a margine della manifestazione organizzata dalla Lega “Governo blocca Italia” davanti a palazzo Chigi, a Roma.

“È fondamentale che nel prossimo decreto Semplificazioni vengano modificate le regole, che venga rivista la circolare del Mit che oggi sta bloccando la Liguria ma che presto bloccherà tutto il paese. È evidente che sia impossibile rifare le stesse manutenzioni ogni tre mesi e che non sia tollerabile che una regione come la Liguria che subisca danni economici da 2 milioni di euro al giorno e un crollo traffici del 30% per il principale porto italiano”.

“Siamo qui anche per ribadire che avevamo ragione sul decreto Genova, visto anche il riconoscimento di legittimità da parte della Corte Costituzionale, nonostante i pareri contrari espressi più volte dal Pd. Il modello Genova funziona: fateci lavorare, diamo sviluppo alla Liguria e a tutto il Nord Ovest”.