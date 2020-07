Autostrade, nella notte chiusa la A10 tra Prà e Aeroporto e tra A26 e Varazze

Liguria. Prosegue il piano serrato di ispezioni e manutenzioni attuato da Autostrade per l’Italia nelle gallerie liguri. Un piano, fa sapere l’ufficio stampa, messo in atto “seguendo i più elevati standard di sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni imposte dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti”.

Di seguito il dettaglio del programma previsto per la prossima notte e i possibili scenari conseguenti ad eventuali ritardi o mancate riaperture delle gallerie per necessità di interventi. Si ricorda infatti che, qualora sia rilevata dagli ispettori la presenza di importanti difetti costruttivi, gli interventi di manutenzione devono essere attivati con immediatezza determinando il prolungamento della chiusura della tratta autostradale per alcuni giorni con conseguenti congestionamenti del nodo genovese.

In direzione Genova sarà chiuso, dalle 21 alle 6, il tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto.

In direzione Savona invece sarà chiuso dalle 21 alle 7 il tratto compreso tra l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Varazze, verso Savona, per attività di ispezione delle gallerie “Mervalo”, “Crevari” e “Borgonovo”. Chi proviene da Genova o dalla A26 ed è diretto verso Savona dovrà uscire alla stazione di Genova Pra’, percorrere l’Aurelia e rientrare a Varazze. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia sono attivi due sensi unici alternati tra Arenzano e Genova.

“Data la particolare conformazione del tratto in cui sono presenti tali fornici, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta – fa sapere Aspi – nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tal caso, oltre a mantenere gli itinerari alternativi segnalati, verranno adottati provvedimenti di regolazione del traffico pesante, volti a contenere i disagi anche sulla viabilità ordinaria”.

Sono inoltre chiuse in modalità continuativa i caselli di Genova Pegli (in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova), Genova Pra’ (in uscita per chi proviene da Genova), Arenzano (in entrata verso Savona) e Celle Ligure (in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona).

Per limitare i possibili disagi, prima di mettersi in viaggio, è possibile consultare il sito di Autostrade per l’Italia per verificare l’agibilità delle tratte, seguire il canale Telegram di Myway “Autostrade per l’Italia – Liguria” o contattare il numero verde 840-04.21.21.