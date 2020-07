Autostrade, Gagliardi (Cambiamo!):”De Micheli si svegli o riceverà migliaia di richieste di risarcimento”

Liguria. “Purtroppo i nostri timori si sono avverati: la comunicazione di ulteriori ispezioni previste da Aspi, che prolungherà di qualche giorno la chiusura di alcuni tratti autostradali, provocherà nuovi disagi agli automobilisti”. Lo dichiara in una nota Manuela Gagliardi, deputata di Cambiamo! con Toti.

“La vicenda delle autostrade liguri sta assumendo contorni tragici ma al Ministero dei Trasporti sono totalmente sordi alle richieste di aiuto che arrivano dal territorio – aggiunge – Forse capiranno la portata di quello che sta accadendo quando riceveranno decine di migliaia di richieste di risarcimento danni”.

“Intanto la regione rischia un blocco totale della circolazione in un periodo molto delicato, che vede la crescita della mobilità anche per i flussi turistici. Il ministro De Micheli si svegli una volta per tutte e ponga fine a questo delirio, che penalizza una regione intera, altrimenti i danni da pagare saranno ingenti, in tutti i sensi”, conclude la parlamentare.