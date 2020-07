Autostrade, ecco le chiusure nel Ponente ligure dal 17 al 25 luglio

Savona. Dalle 22 di domani 17 luglio alle 6 di sabato 18 luglio la tratta dell’autostrada A10 compresa fra Imperia Ovest e Imperia Est (carreggiata sud, direzione Italia) non sarà percorribile. Per i veicoli diretti verso Savona sarà istituita l’uscita obbligatoria al casello di Imperia Ovest. Il traffico sarà deviato poi sulla viabilità ordinaria e potrà riprendere infine il percorso autostradale presso la stazione di Imperia Est.

Invece la tratta dell’A10 che intercorre tra i caselli di Imperia Est e Imperia Ovest (carreggiata nord, direzione Francia) resterà chiusa dalle 22 di oggi 16 luglio fino alle 6 di domani 17 luglio. L’interdizione al transito dei veicoli è per via dell’esecuzione di lavori di adeguamento e ispezione delle gallerie. Ai veicoli che si dirigono verso Ventimiglia è consigliata l’uscita obbligatoria al casello di Imperia Est. Il traffico sarà deviato sulla viabilità ordinaria e potrà riprendere il percorso autostradale presso la stazione di Imperia Ovest.

Sempre sull’A10 la chiusura della tratta Imperia Ovest – Arma di Taggia per i veicoli provenienti da Savona e diretti a Ventimiglia sarà effettuata anche dalle 22 di lunedì 20 luglio alle 6 di martedì 21 luglio. Sulla tratta Imperia Est – Imperia Ovest per i veicoli provenienti da Savona e diretti a Ventimiglia la chiusura sarà effettuata dalle 22 di venerdì 24 luglio alle 6 di sabato 25 luglio.

Per quanto riguarda la tratta Arma di Taggia – Imperia Ovest, ai veicoli provenienti da Ventimiglia e diretti a Savona sarà impossibile transitare dalle 22 di martedì 21 luglio alle 6 di mercoledì 22 luglio. Infine in direzione Italia tra Pietra Ligure e Finale Ligure dal km 64+400 al km 62+990 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta, per lavori di adeguamento galleria Bracciale, dal 20 luglio al 24 luglio.

Sull’A6 Torino – Savona in direzione Torino, nel tronco tra Savona e Altare dal km 116+800 al km 114+400 permane la chiusura della corsia di emergenza e marcia per adeguamento e rinforzo viadotto Lodo fino al 30 aprile 2021.