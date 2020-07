Autostrade, ecco i cantieri attivi in Liguria dal 3 al 9 agosto in A6 e A10

Liguria. Autostrade dei Fiori comunica i cantieri che dal 3 al 9 agosto, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sui tronchi A6 (Torino – Savona) e A10 (Savona – Confine di Stato) di sua competenza.

Tronco A6 Torino-Savona

Direzione Torino. Tra Savona e Altare dal km 116+800 al km 114+400, chiusura della corsia di emergenza e marcia, per adeguamento e rinforzo viadotto Lodo, dal 4/12/2019 al 30/4/2021.

Tronco A10 Savona – Ventimiglia – Confine di Stato

Durante la settimana in oggetto saranno presenti alcuni cantieri che non comporteranno turbativa al traffico. Inoltre nell’ambito dei lavori programmati per consentire interventi di rimozione cantierizzazione per sostituzione delle barriere di sicurezza del viadotto Delle Valli si rende necessaria la chiusura della tratta Imperia Est – Imperia Ovest dalle 23 di giovedì 6 agosto alle 6 di venerdì 7 agosto, salvo posticipi delle lavorazioni a causa del maltempo o anticipato termine dei lavori, che saranno rese noti tempestivamente.

I cantieri della settimana sono consultabili anche sul sito web aziendale Autostradadeifiori.it. Autostrade dei Fiori invita infine a mettersi alla guida scegliendo un comportamento responsabile.