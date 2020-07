Autostrade, code per i rientri: prevista questa sera la riapertura dei caselli di Pra’ e Pegli

Liguria. Questa sera alle 20 i caselli di Pra’ e Pegli sulla autostrada A10 dovrebbero riaprire al traffico dopo un mese di chiusura in una o nell’altra direzione. Lo comunica Aspi nel piano dei lavori e delle ispezioni. La tanto anelata riapertura dovrebbe scongiurare o comunque mitigare la situazione di code che, negli ultimi tempi, si sono venute a creare quotidianamente non solo sui tratti interessati ma anche sulla viabilità ordinaria, l’Aurelia.

Tuttavia questa mattina l’antifona non cambia: coda tra Voltri e Pegli, specialmente in direzione del centro, e coda in autostrada, tra Varazze e Arenzano. Sì perché i rientri dopo il weekend, iniziati ieri sera con lunghi serpentoni in autostrada, stanno ancora proseguendo.

Per quanto riguarda altri cantieri e altre tratte autostradali, si segnala coda sulla A7 per restringimenti di carreggiata e doppio senso, tra Ronco Scrivia e Bolzaneto.

Coda anche in A12 tra Genova Est e il bivio con la A7 in direzione nord e poi per lavori tra Rapallo e Recco, in A10, verso Genova.