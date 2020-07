Autostrade, arriva il weekend ma la A10 chiude in notturna per lavori

Liguria. Non c’è pace per le autostrade liguri. Nonostante la fase più massiccia dei lavori sia stata conclusa, infatti, non sono certo finiti i lavori di manutenzione da eseguire dopo i controlli, e di conseguenza i disagi per le chiusure. Nel weekend è previsto un altro cantiere che potrebbe mandare in tilt il traffico a Ponente.

Un’ordinanza emessa nelle scorse ore da Autostrade indica la chiusura della A10 tra l’intersezione A10/A26 e il casello di Arenzano in direzione Savona anche per le prossime due notti, tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica. Chiusura che, stando al documento ufficiale, dovrebbe scattare alle 21, in un orario che vede molti turisti ma anche genovesi in viaggio verso le riviere per raggiungere le seconde case o i locali sul mare.

Disagi che potrebbero trasformarsi ancora una volta in code infernali sull’Aurelia, unica alternativa alla A10, come accaduto ieri sera per la chiusura dello stesso tratto e perlopiù senza impatto dei turisti.

Entro stasera è previsto l’arrivo del bollettino che potrà confermare o meno la chiusura e i relativi orari. Solo la settimana scorsa era stato il governatore Toti a chiedere ad Autostrade e Prefettura di modificare il piano per evitare conseguenze catastrofiche nel fine settimana.