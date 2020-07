Liguria. Nonostante la buona notizia della riapertura del tratto tra Bolzaneto e Genova Ovest, sono diversi i disagi sia sulla rete autostradale attorno a Genova, sia sulla viabilità ordinaria. A partire proprio dallo snodo di Bolzaneto all’altezza del collegamento con l’autostrada.

“Consuete” code sulla A10 in direzione Genova, sia ad Albisola (a causa dello scambio di carreggiata all’altezza del casello di Celle Ligure) sia tra Genova Pegli e Genova Aeroporto. Si ricorda che sono chiusi in modalità continuativa i caselli di Celle Ligure (in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona), Arenzano (in entrata verso Savona), Genova Pra’ (in uscita per chi proviene da Genova) e Genova Pegli (in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova).

A causa della chiusura del casello di Arenzano in entrata a causa di lavori, problemi anche sull’Aurelia a partire da Vesima verso Genova.

Si registra inoltre un imprevisto rispetto ai lavori programmati: Autostrade per l’Italia segnala ancora la chiusura del tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione in direzione Milano. Per questo si stanno formando code prima dell’uscita obbligatoria. Alle 7.12 erano 2 chilometri.

Anche il casello di Isola del Cantone è chiuso in entrambe le direzioni come conseguenza dell’interdizione del tratto. Chi deve andare verso Milano dalla valle Scrivia, non può neanche entrare a Busalla perché la stazione è chiusa per chi si dirige verso Milano fino alle 12 di oggi per lavori. Il primo ingresso utile è appunto Vignole Borbera.

Sulla A26 code a tratti tra Ovada e Masone per lavori in direzione bivio con la A10.