Autostrada A7, in mattinata la riapertura del tratto tra l’allacciamento con l’A12 e Genova Ovest verso Genova

Agg ore 8.57 Il tratto è stato riaperto alle 8.45 circa.

Liguria. Sull’autostrada A7 Serravalle-Genova, la riapertura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 e Genova ovest verso Genova è prevista entro la mattinata odierna per consentire il completamento dell’attività di ripristino del fondo stradale condotte durante la notte.

In alternativa, chi da Milano è diretto verso Genova, potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto oppure proseguire per essere obbligatoriamente deviato in A12, per poi uscire alla stazione di Genova est. Ai veicoli leggeri, provenienti da Livorno e diretti a Genova, si consiglia di uscire alla stazione di Genova est, mentre per i mezzi pesanti il consiglio è di uscire alla stazione di Genova Nervi.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre), sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. La programmazione e gli aggiornamenti dei lavori nelle gallerie liguri sono disponibili sul canale Telegram “Autostrade per l’Italia – Liguria”. E’ inoltre attivo, 24 ore su 24 il call center Autostrade per l’Italia.