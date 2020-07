Automotive in Liguria, Savona provincia “più cara” dopo Genova per il prezzo medio delle auto in vendita

Savona. Il lockdown ha avuto un impatto diretto sull’andamento di molti settori, tra cui quello dell’automotive, anche se si vedono i primi segnali di ripresa nel mercato dell’usato. Secondo l’osservatorio di AutoScout24 – portale in Europa di annunci di auto e moto-, su base dati ACI, in Liguria nel I semestre 2020, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, i passaggi di proprietà di auto usate sono diminuiti del -30,5% (a livello nazionale è del -30,6%), raggiungendo 24.348 atti.

Genova risulta come prima provincia per passaggi di proprietà, ma rispetto alla popolazione residente maggiorenne Savona e Imperia sono le più dinamiche. La classifica delle province per numero di passaggi di proprietà vede in testa Genova con 12.278 atti (-28,6%), seguita da Savona con 4.855 (-30,7%), Imperia con 3.760 (-34,3%) e La Spezia con 3.455 (-32,8%). Rispetto alla popolazione residente maggiorenne la situazione cambia: Imperia e Savona sono al primo posto entrambe con 205,4 passaggi ogni 10mila abitanti, seguite da La Spezia (184,3) e Genova (170,8).

Per quanto riguarda il prezzo medio di vendita, invece, in generale il numero di attesa a € 11.850, un dato inferiore alla media nazionale (€14.400). Per acquistare una vettura, tra le province “più care” troviamo al primo posto Genova, con un prezzo medio di € 12.160. Seguono Savona con € 11.840, Imperia (€11.630) e La Spezia (€10.830). I prezzi salgono se si considerano le vetture usate elettriche (€ 17.110) o ibride (€ 26.050).

Negli ultimi sei mesi, in Liguria, nell’usato l’alimentazione preferita è a benzina: secondo l’ACI il 48% dei passaggi di proprietà totali; segue il diesel con il 43,6%. Per quanto attiene le auto ibride ed elettriche si è ancora agli inizi, come attestano sia i dati ACI (solo lo 0,8% dei passaggi di proprietà riguardano auto ibride ed elettriche), sia i dati di AutoScout24 (1% delle richieste totali). Per quanto riguarda i modelli più richiesti in regione vince in assoluto la Volkswagen Golf, ma se si prendono in considerazione solo le vetture “più ecologiche” troviamo tra le ibride la Toyota Auris e tra le elettriche la Renault Twizy.

Sergio Lanfranchi, del centro studi AutoScout24, conclude così: “Dopo le incertezze dovute al lockdown, i dati emersi dall’ultimo Osservatorio di AutoScout24 confermano come in tema di mobilità l’auto privata resti il mezzo più usato dagli italiani per i propri spostamenti. Il diesel rimane l’alimentazione preferita per chi sceglie un’auto usata. La crescita di elettrico e ibrido, spinta dagli incentivi, riguarda principalmente il mercato del nuovo, e solo nel futuro prossimo sarà tangibile anche nel mercato dell’usato. Resta importante promuovere il rinnovo del parco circolante con vetture più recenti, e anche su questo fronte l’usato può avere un ruolo fondamentale”.