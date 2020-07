Auto ribaltata sulla A6 tra Altare e Savona: coda di 3 km

Savona. Incidente stradale questa mattina sull’autostrada A6, nel tratto tra Altare e Savona.

Secondo quanto appreso, poco dopo le 8.00 di questa mattina, un’auto si è ribaltata lungo la carreggiata: il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, all’altezza di una curva, per cause ancora in via di accertamento.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Cairo, del 118 e dei vigili del fuoco, oltre ad una pattuglia della polizia stradale: per fortuna non ci sono state conseguenze per i tre occupanti del veicolo, che non hanno riportato ferite o traumi.

L’incidente ha però provocato ripercussioni alla viabilità autostradale: coda di 3 km nel tratto tra Altare e il bivio A6/A10 in direzione Savona, con il traffico in via di smaltimento dopo l’azione dei soccorritori, la rimozione del mezzo incidentato e la messa in sicurezza della carreggiata autostradale interessata dall’incidente.