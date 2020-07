Auto pirata investe ciclista, 40enne in ospedale: indagini della stradale

Savona. Incidente stradale questa sera a Savona, nel quartiere di Lavagnola, tra via Crispi e via Nicolò Cesare Garroni.

Secondo quanto appreso, intorno alle 22.40, un’auto avrebbe colpito un ciclista in transito, facendolo cadere a terra dopo l’urto con la vettura. Il conducente del veicolo però, dopo l’impatto, si sarebbe dato alla fuga senza prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Savona e l’automedica del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari il ciclista, un 40enne savonese, è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona con un trauma cranico e altre ferite sul resto del corpo.

Durante le fasi dei soccorsi è rimasto cosciente, le sue condizioni non sono giudicate gravi.

Sul luogo del sinistro ha operato la polizia stradale per i rilievi e gli accertamenti del caso: sono in corso le indagini per risalire al responsabile dello scontro con la bici che ha provocato il ferimento del ciclista.