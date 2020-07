Agg. ore 14:30. Confermata fortunatamente l’assenza di feriti o intossicati e operazione di spegnimento conclusa. Sono questi gli ultimi aggiornamenti sul rogo dell’auto, una BMW, che si è verificato nel primo pomeriggio nei pressi del casello di Finale Ligure.

L’auto è uscita completamente distrutta o quasi dall’accaduto e i pompieri hanno impiegato non poco tempo per riuscire a domare le fiamme. La squadra sta rientrando e il casello finalese è stato riaperto.

Finale Ligure. Allarme a Finale Ligure e, più, precisamente, in autostrada nei pressi del Comune finalese. Per cause ancora in via di accertamento, un’auto ha preso fuoco in A10, proprio nei pressi del casello, facendo scattare la macchina dei soccorsi.

Fumo denso, visibile anche da grande distanza, che ha anche tratto in inganno qualcuno facendo credere ad un incendio nel centro abitato.

Sul posto, una squadra dei vigili del fuoco, che sta operando proprio in questi minuti. Stando a quanto riferito, non ci sarebbero feriti o intossicati.

Il rogo ha portato momentaneamente alla chiusura in entrata del casello di Finale Ligure in direzione Francia